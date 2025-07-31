  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kredi kartı, nakit avans ve kredili mevduat faiz oranları değişti!

Kredi kartı, nakit avans ve kredili mevduat faiz oranları değişti

Kredi kartı, nakit avans ve kredili mevduat faiz oranları değişti
Güncelleme:

TCMB'nin faiz indirimi kararının ardından kredi kartı faiz oranları da değişiyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere, 25 bin TL üzerindeki borçlar için kredi kartı, nakit avans ve kredili mevduat faiz oranlarında indirime gidildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte  kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren faiz oranlarında güncellemeye gidildi.

TCMB’nin aldığı kararla, dönem borcu 25 bin TL’nin altında olan bireysel kredi kartları için uygulanan %3,5’lik azami akdi faiz oranı sabit tutuldu.

Bunun dışındaki kart gruplarında ise 25 baz puanlık faiz indirimi yapıldı:

Nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faiz oranı %5’ten %4,75’e çekildi.

Dönem borcu 25 bin TL ile 150 bin TL arasında olan bireysel kartlar için faiz oranı %4,25’ten %4’e düşürüldü.

Dönem borcu 150 bin TL’yi aşan bireysel kartlar ile kurumsal kredi kartları için uygulanan oran ise %4,75’ten %4,50’ye indirildi.

Yeni oranlar 1 Ağustos’tan itibaren uygulanacak

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, yeni azami faiz oranlarının 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladıMerkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladıEkonomi

 

text-ad
Etiketler kredi kartı kredi kartı faiz oranları nakit avans nakit avans faiz oranları kredili mevduat hesapları kredili mevduat hesapları faiz oranları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zam'aydın Türkiyem... Ekmeğe yine zam geldi! Zam'aydın Türkiyem... Ekmeğe yine zam geldi! İki evladımızın şehit düşmesiyle ilgili skandal iddia! İki evladımızın şehit düşmesiyle ilgili skandal iddia! Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren, 46 yaşında ve 2 çocuk annesi Bengü herkesi şaşırttı! Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren, 46 yaşında ve 2 çocuk annesi Bengü herkesi şaşırttı! Özel'den Erdoğan'ı çok kızdıracak rest: ''Yarım milyar TL'lik usulsüzlüğü tespit ettik'' Özel'den Erdoğan'ı çok kızdıracak rest: ''Yarım milyar TL'lik usulsüzlüğü tespit ettik'' Cumhurbaşkanı Erdoğan grev kararını ''Milli Güvenlik'' gerekçesiyle durdurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan grev kararını ''Milli Güvenlik'' gerekçesiyle durdurdu! Yaz tatilindeyken eski yaz tatili paylaşımları tartışma yarattı Yaz tatilindeyken eski yaz tatili paylaşımları tartışma yarattı İstanbul'daki şehir teröristi hamamda yakalanıp, yarı çıplak gözaltına alındı! İstanbul'daki şehir teröristi hamamda yakalanıp, yarı çıplak gözaltına alındı! Kavurucu sıcaklara mola: Çok sayıda ilimizde sağanak yağış bekleniyor! Kavurucu sıcaklara mola: Çok sayıda ilimizde sağanak yağış bekleniyor! Eski iş yerine gidip öldürdü; saklandığı kümeste yakalandı! Eski iş yerine gidip öldürdü; saklandığı kümeste yakalandı! Victor Osimhen Türkiye'ye geldi; Galatasaraylılar da rakip taraftar da uyumadı! Victor Osimhen Türkiye'ye geldi; Galatasaraylılar da rakip taraftar da uyumadı!
MHP'ye yakınlığıla bilinen li iş insanı konkordato talebinde bulundu! MHP'ye yakınlığıla bilinen li iş insanı konkordato talebinde bulundu! Özel son noktayı koydu: ''Eğer Ekrem İmamoğlu aday olamazsa...'' Özel son noktayı koydu: ''Eğer Ekrem İmamoğlu aday olamazsa...'' İstanbul'da unutulmaz gece: Justin Timberlake için kuyruğun sonu gözükmedi! İstanbul'da unutulmaz gece: Justin Timberlake için kuyruğun sonu gözükmedi! Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık binlerce yeni personel alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık binlerce yeni personel alacak! Burak Özçivit'in ayrılığı sonrası Kuruluş Osman'a bomba transfer! Burak Özçivit'in ayrılığı sonrası Kuruluş Osman'a bomba transfer! Tüm denklemleri altüst eden seçim anketi sonuçları açıklandı Tüm denklemleri altüst eden seçim anketi sonuçları açıklandı İstanbul'da büyük yangın: Gece gündüze döndü, peşpeşe patlamalar yaşandı! İstanbul'da büyük yangın: Gece gündüze döndü, peşpeşe patlamalar yaşandı! Araç sahipleri, koşun depoları fulleyin! Hem benzine hem de motorine çifte zam geliyor! Araç sahipleri, koşun depoları fulleyin! Hem benzine hem de motorine çifte zam geliyor! İBB'nin kararına tepkiler çığ gibi: Arabalı vapur hattının iptali isyan ettirdi İBB'nin kararına tepkiler çığ gibi: Arabalı vapur hattının iptali isyan ettirdi Prof. Dr. Naci Görür'den 8,8 büyüklüğündeki deprem için endişe veren açıklama Prof. Dr. Naci Görür'den 8,8 büyüklüğündeki deprem için endişe veren açıklama