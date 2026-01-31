  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kredi kartları, ihtiyaç ve konut kredileri ve KMH hesapları... Yeni düzenlemeden yapılandırma çıktı!

Kredi kartları, ihtiyaç ve konut kredileri ve KMH hesapları... Yeni düzenlemeden yapılandırma çıktı

Kredi kartları, ihtiyaç ve konut kredileri ve KMH hesapları... Yeni düzenlemeden yapılandırma çıktı
Güncelleme:

BDDK, kredi kartları, ihtiyaç kredileri, konut kredileri ile kredi kartı ve kredili mevduat hesabı limitleriyle ilgili yenibir düzenlemeye gitti. Düzenlemenin ayrıntılarından gelire göre kart limiti ve kart borçlularına borç yapılandırma imkanı çıktı.

BDDK, finansal istikrarın sağlanması ve finansal tüketicinin korunması için koordineli düzenlemeler paketi ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri yeniden yapılandırılabilecek.

Söz konusu borçlar için azami vade 48 ay olarak belirlendi. Düzenleme kapsamında kredi kartı limitlerine de sınırlama getirildi.

Tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kartlarda, limitler yüzde 50 ile yüzde 80 arasında değişen oranlarda düşürülecek. Öte yandan bankaların kredi kartı limitlerini, en geç 1 Ocak 2027 tarihine kadar tüketicilerin aylık ve yıllık gelirleriyle uyumlu hale getirmesi zorunlu olacak.

KONUT KREDİLERİNDE KREDİ DEĞER ORANI DÜZENLEMESİ

BDDK, konut kredilerine ilişkin kredi değer oranı uygulamasında da değişikliğe gitti. Buna göre tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı açısından birinci el–ikinci el konut ayrımı kaldırıldı.

2010 yılından sonra inşa edilen binalarda asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar, avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar kapsamına alındı. Düzenlemeyle enerji verimliliği yüksek ve görece depreme dayanıklı yeni konutların alımının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Ayrıca yapılan değişikliklerle ilk konutunu edinecek tüketicilerin desteklenmesine yönelik adımlar da atıldı. Buna karşılık, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde, belirlenen kredi değer oranlarının azaltılarak uygulanmasına devam edileceği bildirildi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi: Listede 17 ilçe var!
İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi: Listede 17 ilçe var!
Epstein iğrençliğinden bu sefer de 180 bin yeni fotoğraf ve 2 bin video ile Elon Musk'ın ismi çıktı!
Epstein iğrençliğinden bu sefer de 180 bin yeni fotoğraf ve 2 bin video ile Elon Musk'ın ismi çıktı!
Sağanak yolları göle çevirdi: Milyonluk villalar sular altında kaldı
Sağanak yolları göle çevirdi: Milyonluk villalar sular altında kaldı
Asrın felaketinde hem öksüz hem yetim kalan siyam ikizleri bu sefer de ölüm ayırdı!
Asrın felaketinde hem öksüz hem yetim kalan siyam ikizleri bu sefer de ölüm ayırdı!
Akılalmaz ölümcül tavsiye ortalığı savaş alanına çevirdi
Akılalmaz ölümcül tavsiye ortalığı savaş alanına çevirdi
Türkiye'nin ''Sakin Şehri'' tanınmaz halde: Masmavi denizin rengi değişti
Türkiye'nin ''Sakin Şehri'' tanınmaz halde: Masmavi denizin rengi değişti
Kayıp olarak kadının cesedi ağaca asılı halde bulundu
Kayıp olarak kadının cesedi ağaca asılı halde bulundu
Efsane yapımın efsane oyuncusu hayatını kaybetti
Efsane yapımın efsane oyuncusu hayatını kaybetti
Etiketler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bddk kredi konut kredisi kredi kartı kmh kredili mevduat hesabı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı... Fenerbahçe Statı taşınıyor mu ? Fenerbahçe'nin borcu açıklandı... Fenerbahçe Statı taşınıyor mu ? 3 aydır yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek hayatını kaybetti 3 aydır yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek hayatını kaybetti İçi yolcularla dolu seyir halindeki halk otobüsünda can pazarı! İçi yolcularla dolu seyir halindeki halk otobüsünda can pazarı! Erdoğan'a bir Başdanışman daha... Erdoğan'a bir Başdanışman daha... Otoparkta büyük yangın; çok sayıda araç kül oldu Otoparkta büyük yangın; çok sayıda araç kül oldu Beyaz cennet Uludağ'da kabus! Onlarca tatilci teleferikte mahsur kaldı! Beyaz cennet Uludağ'da kabus! Onlarca tatilci teleferikte mahsur kaldı! Efsane yapımın efsane oyuncusu hayatını kaybetti Efsane yapımın efsane oyuncusu hayatını kaybetti Bakan Mehmet Şimşek'in video görüntüleri olay olmuştu, açıklama Bakanlık'tan geldi! Bakan Mehmet Şimşek'in video görüntüleri olay olmuştu, açıklama Bakanlık'tan geldi! ''İstanbul'daki boğaz köprüleri ve Türkiye genelinde 7 otoyol özelleştirilecek'' ''İstanbul'daki boğaz köprüleri ve Türkiye genelinde 7 otoyol özelleştirilecek'' Emekli maaş farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu Emekli maaş farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal da gözaltında! Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal da gözaltında! 50 yaşındaki emekli hemşire Türkiye'nin mavi vatanında tek olmayı başardı! 50 yaşındaki emekli hemşire Türkiye'nin mavi vatanında tek olmayı başardı! Belediyede rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gönül ilişkisi ayrıntısı... Verdiği ifade olay oldu Belediyede rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gönül ilişkisi ayrıntısı... Verdiği ifade olay oldu ''Güzellik merkezi'' baskınında yok artık dedirten ayrıntı ''Güzellik merkezi'' baskınında yok artık dedirten ayrıntı Trafikte akılalmaz anlar... Uçan tekmeli trafik magandaların öfkesinin bedeli ağır oldu! Trafikte akılalmaz anlar... Uçan tekmeli trafik magandaların öfkesinin bedeli ağır oldu! Atkıları, bereleri, eldivenleri hazırlayın! Hava buz kesecek, yağışlar geri dönüyor! Atkıları, bereleri, eldivenleri hazırlayın! Hava buz kesecek, yağışlar geri dönüyor! Meğer 50 yaşına 1 kalmışken genç mankenleri kıskandıran fiziğinin sırrı buymuş Meğer 50 yaşına 1 kalmışken genç mankenleri kıskandıran fiziğinin sırrı buymuş Epstein iğrençliğinden bu sefer de 180 bin yeni fotoğraf ve 2 bin video ile Elon Musk'ın ismi çıktı! Epstein iğrençliğinden bu sefer de 180 bin yeni fotoğraf ve 2 bin video ile Elon Musk'ın ismi çıktı! Yine yarasalardan bulaşan ölümcül virüs alarmı: Prof. Özlü Türk vatandaşlarını uyardı! Yine yarasalardan bulaşan ölümcül virüs alarmı: Prof. Özlü Türk vatandaşlarını uyardı!