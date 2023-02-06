  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kreşler ve gündüz bakımevleri de tatil edildi

Kreşler ve gündüz bakımevleri de tatil edildi

Kreşler ve gündüz bakımevleri de tatil edildi
Güncelleme:

Aile Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Depremden etkilenen 10 ilimizde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edilmiştir" denildi.

Kahramanmaraş'ta 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "10 ilimizde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Etiketler kreş gündüz bakımevi çocuk kulüpleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Depremde yıkılan 7 katlı binanın enkazı gündüz görüntülendi
Kabus 2 dakika sürdü! Gaziantep'te deprem anı kamerada
Seçim tarihi iptal; 2023 seçimleri ''geçe'' alınıyor!
Bir deprem de Marmara Bölgesi'nde! 4,6 ile sarsıldı
Piyasalarda da deprem! Dolar barajı aştı
7,6 büyüklüğünde bir deprem daha! Ankara'da da hissedildi!
Vatandaşlar kan merkezlerine akın etti
İstanbul'da fırtına kabusu! Köprüde araç devrildi!
Depremde ölü sayısı 1.500'ü aştı! İşte il il son durum...
Deprem bağışı nasıl yapılır? AFAD tek tek açıkladı