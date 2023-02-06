Kreşler ve gündüz bakımevleri de tatil edildi

Aile Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Depremden etkilenen 10 ilimizde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edilmiştir" denildi.

Kahramanmaraş'ta 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "10 ilimizde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edilmiştir" ifadelerine yer verildi.