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Kripto para borsası BtcTurk'e erişim problemi

Kripto para borsası BtcTurk'e erişim problemi

Türkiye'nin en büyük kripto para borsalarından olan BtcTurk'e erişim problemi yaşanıyor. Şirketin kurucusu Kerem Tibuk bir açıklama yaptı.

Son dönemde ardı arkası kesilmeyen kripto para dolandırıcılığı haberlerinin ardından Türkiye'nin en büyük kripto para borsalarından olan BtcTurk'te yaşanan ve saatlerdir süren erişim problemi pek çok yatırımcıyı tedirgin etti.

  BtcTurk Kurucusu Kerem Tibuk, sorunun Microsoft kaynaklı olduğunu ve biraz zaman alabileceğini belirterek "Endişelecek bir durum yok" dedi.

 Şirketin web sitesinden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

'Değerli kullanıcılarımız,

 Servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.'

Etiketler BtcTurk erişim kripto kripto para borsası erişim sorunu
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