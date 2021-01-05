Kripto Para Dünyasında Neler Oluyor?

Biz de şirket olarak BitcoinPro markası üzerinden online bir yatırım platformu hizmeti sunuyoruz. Bu platformda, bitcoin, dolar, euro, altın, gümüş gibi başlıca yatırım araçlarının alım ve satımlarını yapabiliyorsunuz.

BitcoinPro ekibi olarak deneyimli ve başarılı bir kadroyla hizmet veriyoruz. En büyük amacımız, yatırımcılarımıza yenilikçi ve teknolojik seçenekler sunmak. En iyi yatırım deneyimini, analizini ve ticaret platformunu yatırımcılarımıza sunuyoruz. Hedefimiz müşterilerimizin en doğru ve karlı yatırımı yapması.

Eğer siz de uzman bir yatırım danışmanı önderliğinde yatırım yapmak istiyorsanız, BitcoinPro güvencesi ile yola çıkmanızı öneririz.

Ayrıca Kripto Para birimleri en iyi teknoloji devleri ile anlaşmaya da devam ediyor. Banka hesap havale/eft ödeme sistemlerinin yanı sıra PayPal, Bitcoin ve bazı kripto paraları ödeme aracı olarak kabul edeceğini açıkladı.

PayPal’ın müşterilerinin çevrim içi cüzdanlarında Bitcoin ve diğer bazı sanal paraları tutmalarına ve ağındaki 26 milyon müşterisinin kripto para birimlerini kullanarak alışveriş yapmalarına izin verileceğini açıkladı.

PayPal, başlangıç aşamasında, Bitcoin’in yanında Ethereum, Bitcoin Cash ve Litecoin’in satın alınmasına izin vereceğini belirtti.