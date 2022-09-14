Kripto para piyasasına gireceğini açıklayan Cem Uzan bombayı patlattı

Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıklayan ve "Türkiye'ye geri döneceğim" diyen Genç Parti Kurucu Genel Başkanı ve eski medya patronu Cem Uzan Paris'te açtığı milyar dolarlık tazminat davasını NFT'ye çevireceğini açıkladı.

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı ve eski medya patronu Cem Uzan, sürprizini açıkladı.

Kısa bir süre önce "siyasete geri dönüş" sinyalleri vererek "Cumhurbaşkanlığına aday olacağım" diyen Cem Uzan, politikayla birlikte iş hayatında bir geri dönüşe hazırlanıyor.

Cem Uzan ay başında sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, "NFT'de dünya çapında devrim. Kripto dünyasında bir ilk. Pek yakında." ve "Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiyem. NFT'de dünya çapında devrim. Kripto dünyasında devrim pek yakında Türkiyem" diyerek kripto para piyasasına gireceğinin sinyallerini vermişti.

Cem Uzan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yeni bir paylaşımla yeni projesinin tanıtımını yaptı ve Paris’te TMSF, Motorola, Aydın Doğan, Sabancı Holding gibi 60 civarında tüzel kişiliğin haksız yere malvarlıklarına el koymakla suçladığı, 70 milyar dolar civarında tazminat istediği davanın anısına NFT koleksiyonu çıkaracağını duyurdu.

DANHA Launchpad ile anlaştığını duyuran Cem Uzan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım şu şekilde: