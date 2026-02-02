Kripto paralarda büyük çöküş: Bitcoin yüzde 40 düştü

Kripto para piyasasında düşüşler devam ediyor. Bitcoin, 76 bin doların altına gerileyerek zirvesinden yaklaşık yüzde 40'lık düşüş kaydetti.

Kripto para piyasası küresel piyasalardaki dalgalanmanın etkisiyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

Bitcoin, 76 bin doların altına gerileyerek Nisan 2025 başından bu yana ne düşük seviyeyi test etti. Bitcoin zirvesinden yaklaşık yüzde 40'lık düşüş yaşadı.

Diğer büyük kripto paralar Ethereum sekiz haftanın, Solana ise son iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

