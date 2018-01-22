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  3. 22 Ocak 2018 21:25

Kritik dağda çatışma ! Saatler içinde alındı...

Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. gününde PKK/PYD'li teröristlerin elinde bulunan Burseya Dağı ele geçirildi.ç

Kritik dağda çatışma ! Saatler içinde alındı...
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Zeytin Dalı Operasyonu'ndan son kareler Zeytin Dalı Operasyonu'ndan son kareler

Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. gününde PKK/PYD'li teröristlerin elindeki stratejik Burseya Dağı ele geçirildi. İşte Burseya'nın önemi...

Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu. Stratejik Burseya Dağı'nın ele geçirilmesiyle birlikte, Kilis terör örgütü PKK'nın menzilinden çıkıyor. Roket ve kaytuşalar, bu bölgeden artık Kilis'i hedef alamayacak.

DAHA SONRA KONTROL SAĞLANMASI BEKLENİYORDU

Yeni Şafak'ın haberine göre ise stratejik bölgede daha sonra kontrol sağlanması bekleniyordu ancak Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun operasyonuyla birkaç saat içerisinde ele geçirildi. Bölgede ABD tipi gözetleme kulesi ve örgütün eğitim kampları vardı. Burseya Dağı'nın ele geçirilmesi 3. günlük operasyonun en önemli kazanımı oldu.

Stratejik önemdeki Burseya Dağı ele geçirildiği operasyonda bazı YPG'lilerin de yakalandığı belirtiliyor.

Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurları ise Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de terör örgütünden arındırdı. 
ÖSO'nun operasyon sırasında 2 PYD/PKK'lıyı esir aldığı öğrenildi. Böylece hava saldırılarıyla başlayan harekatın 3. gününde toplam 15 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

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