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Kritik faiz gününde Dolar, Euro ve altında son durum

Kritik faiz gününde Dolar, Euro ve altında son durum
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Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri devam ederken bugün ABD Merkez Bankası FED'in açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde piyasalara gergin bir bekleyiş hakim. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Bitcoin 28 bin 269 Dolar'dan, Ethereum ise 1.805 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 74,70 Dolar'dan işlem görüyor.  

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