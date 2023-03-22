Kritik faiz gününde Dolar, Euro ve altında son durum

Bugün açıklanacak olan ABD Merkez Bankası FED'in faizi kararı öncesinde, yeni haftaya ABD Merkez Bankası FED ve İngiltere, Japonya, Kanada, Avrupa, Fed ve İsviçre Merkez Bankaları'nın koordineli olarak "piyasaya daha fazla likidite sağlayabilmek amacıyla" attığı dolar adımıyla başlayan piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri sürüyor.

Piyasalar bankacılık sektörünün kırılgan görüntüsü ve yüksek seyreden enflasyonun ortasında Fed’in 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesini bekliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta açıkladığı 50 baz puanlık faiz artışının ardından yükselişini sürdüren Euro da yükselişini sürdürüyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 19,03 TL 'den, Euro 20,52 TL 'den, Sterlin 23,31 TL 'den, Japon Yeni ise 14,39 TL 'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 19,02 TL'den, Euro 20,53 TL'den, Sterlin 23,27 TL'den, Japon Yeni ise 14,44 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş



Ons altın 1.940 Dolar 'dan, Gram altın 1.187 TL 'den, Çeyrek altın 1.988 TL 'den, Cumhuriyet altın 8.184 TL 'den, Gram Gümüş ise 13,68 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 1.952 Dolar'dan, Gram altın 1.194 TL'den, Çeyrek altın 1.988 TL'den, Cumhuriyet altın 8.184 TL'den, Gram Gümüş ise 13,68 TL'den fiyatlanmıştı.