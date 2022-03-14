Kritik faiz karar gününde dolar, euro ve altın kritik sınırda

FED'in ve TCMB'nin kritik faiz karar haftasında herkesin gözü piyasaların üzerinde... Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasaları yeni haftaya işte böyle başladı...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatının piyasalara etkisi devam ederken, savaş 2022 yılı için masadaki tüm ekonomik hesapları da alt üst etti.

Piyasalar ABD Merkez Bankası FED ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'nin bu hafta vereceği faiz kararlarına odaklanırken, ABD'den politika faizini arttırması, Türkiye'nin ise faizi sabit tutması bekleniyor.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri bu hafta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten sonra dün günü 662/677 baz puandan tamamladı.

Merkez Bankası'nın müdahaleleri ve dövize endeksli mevduat hesabının desteğiyle bir süre 13,50 civarında yatay seyreden dolar/TL, Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle küresel olarak değer kazandı ve döviz kuru tekrar yükselmeye başladı.

Bankacılar bu hafta Türkiye ABD ve Japonya'nın faiz toplantısının öne çıkacağını Rusya işgalinin Türkiye ekonomisine etkisinin ana gündem maddesi olmaya devam edeceğini belirtiyorlar.

Bu gergin haftada piyasalardaki son durum ise şöyle:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 14,78 TL'den başlayan Dolar 14,89 TL'den, 16,21 TL'den başlayan Euro 16,28 TL'den, 19,42 TL'den başlayan Sterlin ise 19,40 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 14,7310 lira, avronun satış fiyatı ise 16.1730 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.975 dolar olan altında, gram altın 939/940, çeyrek altın 1.510/1.511 Cumhuriyet altını ise 6.213/6.215 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 12,21 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 38 bin 582 , Ethereum 2 bin 578 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı

Perşembe günü 139 dolarla en yüksek seviyesini gören brent petrol cuma günü 110 dolar seviyesinin altını test etmişti.

Bugün brent petrol yüzde 2'ye yakın düşüşle 110 dolar seviyesinden işlem görürken, ABD tipi ham petrol de 107 doların altını test etti.

Bankadaki altın hesapları için kritik karar

5 Bin ton yastık altı altının ekonomiye kazandırılması için çalışmaları bir süredir yapılan yeni sistem 1 Mart'ta devreye girdi. Sistemin devreye alınmasından 14 gün sonra Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilecek.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 34,06'dan yüzde 40,47'ye, yıl sonu dolar beklentisi ise 16,04'ten, 16,68'e yükseldi. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,04 TL iken, bu anket döneminde 16,68 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,62 TL ve 17,42 TL olarak gerçekleşti.