Kritik faiz kararlarına 1 kala; Dolar, Euro ve altın zirvede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı öncesinde altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken Dolar ve Euro ise TL karşısında zirvedeki seyrini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya temkinli başlarken, yurt içinde de gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Analistler, faiz kararıyla birlikte çarşamba günü politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

Diğer yandan TCMB faiz kararına ilişkin Bloomberg'in yaptığı anket sonuçlarına göre, piyasa Merkez Bankası'nın faizi pas geçmesini bekliyor. Kurumların büyük çoğunluğu ilk faiz indiriminin ekim, kasım ya da aralık ayında olacağı görüşünde. 24 kurumun katıldığı ankette katılımcılar 19 Eylül’de gerçekleşecek toplantıda TCMB'nin politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağını öngördü.

Ankette 2024 yılının sonunda politika faizi için katılımcıların tahmini yüzde 47,5 seviyesi oldu. 2024 yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50 seviyesinde, en düşük beklenti yüzde 45 seviyesinde oldu.

Ankette katılımcıları faizde ilk indirim beklentilerini de paylaştı. Buna göre tahminini paylaşan 22 kurumdan 18 tanesi TCMB'den ilk indirim hamlesini yılın son çeyreğini kapsayan Ekim-Kasım-Aralık döneminde bekliyor. 2024’te TCMB'den sadece dört kurum indirim adımı beklemiyor.

Ayrıca toplam 4 bankacının TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre 13 Eylül ile biten hafta Merkez Bankasının net rezervi yaklaşık 9 milyar dolar artışla 49 milyar dolara yükseldi.

Böylece net rezervler art arda üç haftada toplam 8 milyar dolar düşüş kaydettikten sonra geçen hafta tüm kayıplarını telafi etti.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 33,98 TL'den, Euro 37,84 TL'den, Sterlin 44,89 TL'den, Japon Yeni ise 24,21 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,99 TL'den, Euro 37,83 TL'den, Sterlin 44,90 TL'den, Japon Yeni ise 24,23 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 579 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 815 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 665 TL'den, Cumhuriyet altını 19 bin 161 TL'den, Gümüş ise 33,63 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 581 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 817 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 665 TL'den, Cumhuriyet altını 19 bin 161 TL'den, Gümüş ise 33,53 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise geçtiğimiz ay yaşanan son yılların en büyük düşüş sonrasında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 58 bin 496 Dolar'dan, Ethereum ise 2 bin 297 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 72,75 Dolar'dan işlem görüyor.