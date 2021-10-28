Kritik gün geldi... Dolar, Euro ve altın zirvede gözler TCMB'de...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bugün açıklayacağı enflasyon raporu öncesinde piyasaların zirvedeki yolculuğu sürüyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın peş peşe gelen faiz indirim kararlarının ardından rekor üstüne rekor kıran piyasalar zirvedeki seyrini sürdürüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB), enflasyon raporu bugün açıklanacak. Ardından öğleden sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil başlayacak ve 1 Kasım Pazartesi gününe kadar sürecek.

Eylül ayına 8.3 civarından başlayan dolar/TL rekor olan 9.85 seviyesine kadar yükseldi. TL, Eylül ayı başından geçen hafta Cuma gününe kadar dolar karşısında yüzde 14 değer kaybederek benzer para birimlerinden açık ara negatif ayrıştı. TL'den sonra en çok değer yitiren Brezilya realinde kayıp yüzde 8'de kaldı. Ruble ise aynı dönemde dolar karşısında yüzde 4'e yakın değer kazandı.

Reuters'ın geçen hafta görüşlerine başvurduğu altı ekonomist de enflasyonun Ekim ayında büyük ihtimalle yüzde 20'yi aşacağını hesapladı. Gerçekleşen enflasyona göre reel olarak yüzde 4'e yakın negatif getiri sağlayan TL'de analistlere göre değer kaybı riski sürüyor.

Birçok bankacı TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirdi. TCMB ise faiz indirimlerine devam yönünde algılanan bir mesaj verdi, ancak bunun için yılsonuna kadar "sınırlı" bir alanın kaldığını belirtti.

Peki piyasalarda durum nasıl ?

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 9,51 TL'den, Euro 11,04 TL'den, Sterlin ise 13,09 TL'den işlem görüyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ

Gümüş 7,36 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.800 dolara kadar yükselen altında, gram altın 545/550, çeyrek altın 883/904, Cumhuriyet altını ise 3.635/3.675 TL alış/satış fiyatıyla fiyatlanıyor.

KRIPTO PARALAR

Kripto para piyasalarında ise SHIB rüzgarı esmeye devam ederken Bitcoin 59 bin 55 dolardan, Ethereum ise 4 bin 11 dolardan işlem görüyor.