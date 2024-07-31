Kritik günde Dolar, Euro ve altın zirvede

Piyasaların en gergin haftasında döviz ve değerli metallerdeki dikkat çeken hareketlilik devam ediyor. Altındaki düşüş seyri de sona erdi ve yatırımcının güvenli limanı altın da Dolar ve Euro ile birlikte yükselişe geçti. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Bugün açıklanacak olan Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararını bekleyen piyasalarda küresel gelişmelerin etkileri devam ediyor. Dolar ve Euro Türk Lirası karşısında zirvedeki seyrine devam ederken, altın ve gümüş de dövizle birlikte yükselişte.

Ayrıca piyasalar bugün FED'ten gelecek faiz kararı sonrasında da Cuma günü açıklanacak olan Temmuz ayı ABD tarım dışı istihdam verisini de bekliyor olacak.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 33,13 TL'den, Euro 35,92 TL'den, Sterlin 42,56 TL'den, Japon Yeni ise 22,05 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,08 TL'den, Euro 35,78 TL'den, Sterlin 42,47 TL'den, Japon Yeni ise 21,41 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 422 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 581 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 272 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 533 TL'den, Gümüş ise 30,65 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 392 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 546 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 209 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 319 TL'den, Gümüş ise 29,81 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 66 bin 396 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 318 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.