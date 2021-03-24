Kritik günde piyasalar alev alev! Dolar 8 TL'ye dayandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "manifestomuzu açıklayacağız" dediği kritik günde dolar 7,92, Euro 9,41, Sterlin ise 11 TL'den işlem görüyor. Gram altın 441 TL seviyesinde fiyatlanırken, gümüş de 6,42 TL seviyesinde. Bitcoin ise 53 bin 887 dolardan fiyatlanıyor.