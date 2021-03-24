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  3. Kritik günde piyasalar alev alev! Dolar 8 TL'ye dayandı!

Kritik günde piyasalar alev alev! Dolar 8 TL'ye dayandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "manifestomuzu açıklayacağız" dediği kritik günde dolar 7,92, Euro 9,41, Sterlin ise 11 TL'den işlem görüyor. Gram altın 441 TL seviyesinde fiyatlanırken, gümüş de 6,42 TL seviyesinde. Bitcoin ise 53 bin 887 dolardan fiyatlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "manifestomuzu açıklayacağız" dediği kritik günde dolar 7,92, Euro 9,41, Sterlin ise 11 TL'den işlem görüyor. Gram altın 441 TL seviyesinde fiyatlanırken, gümüş de 6,42 TL seviyesinde. Bitcoin ise 53 bin 887 dolardan fiyatlanıyor.

Onsu 1.733 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 437/443, çeyrek altın 708/727, Cumhuriyet altını ise 2.913/2.953 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

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