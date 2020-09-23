Kritik illerden biriydi... Vali açıkladı: Vaka sayılarını durdurduk

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda kentte gerçekleştirilen corona virüs denetimine katıldı.

Denetim öncesi açıklamada bulunan Vali Günaydın, kentte ''Gerekmedikçe 15 gün evden çıkmıyoruz'' şeklinde çağrı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bu çağrıya uyan vatandaşlara teşekkür eden Günaydın şu ifadeleri kullandı:

''VATANDAŞLARIN HASTANELERE GELME SAYISI AZALDI, VAKA SAYILARINI ŞİMDİLİK DURDURDUK''

"Söyleyeceğim şeyler lütfen çok yanlış anlaşılmasın, riskin bittiği anlamına gelmiyor. Vaka sayılarına son 15 günde baktığımızda yapılan çalışmalar ve destek, vakaların durmasına neden oldu. Yine 15 gün evimizden çıkmayacağız, yine kurallara uyacağız. Risk bitmedi, işimiz bitmedi, yine aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Vatandaşların hastanelere gelme sayısı azaldı, vaka sayılarını şimdilik durdurduk. Mutlaka ve mutlaka aynı hassasiyetle tedbirlere uymamız gerekiyor, yoksa vaka sayıları tekrar artacak. Risk kaynaklarını tek tek analiz ediyoruz. Geçen hafta piknik alanlarını ve oyun alanlarını kapattık. Esnafımıza uyarıda bulunuyoruz, tedbirlere, kurallara uyulmadığını tespit ettiğimiz kişilere cezai işlem yapıyoruz. Maske, mesafe ve temizliğe uymamız lazım.''

''MERDİVEN ALTI EVLERDE BAZI ÇOCUKLAR DERS ALIYOR''

Kayseri'de bazı çocukların merdiven altı tabir edilen evlerde ders aldığını ancak buraların sağlık açısından uygun olmadığını söyleyen Vali Günaydın, şöyle konuştu:

"Elbette çocuğumuzun eğitimi çok önemli; ama 'çocuğumuz geri kalacak' diye gidip merdiven altı tabir edilen evlerde bir araya gelmelerle, bazı çocuklar dersler alıyor. Bunlar çok büyük risk. Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği standartlarda devlet okullarımızda, özel okullarımızda eğitimlerimiz devam ediyor. Özel eğitim kurslarımızda eğitim devam ediyor. Denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Ama bu çocukların evlerde bir araya gelmesiyle çocuğun kaptığı virüs maalesef dedesine, anneannesine bulaşabiliyor. Bu konuda oluşturduğumuz ekipler her gün denetimlerine devam ediyorlar. Vatandaşlarımızın sağlığını koruma adına bütün riskli alanlara müdahale ediyoruz."

''AYAKTA 15 GÜN DAHA YOLCU ALINMAYACAK''

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, corona virüs tedbirleri kapsamında Büyükşehir Belediyesinin her türlü önlemi aldığını belirterek, "Belediye olarak ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bünyemize kattığımız 24 yeni otobüsle vatandaşlarımızın ulaşımları kısa sürede ve konforlu şekilde sağlayacağız. Bizler ulaşım konusunda tramvayda ve otobüslerde ayakta yolcu almama kuralını 15 gün daha uzattık" dedi. Öte yandan, Gevhernesibe ve Cami Kebir mahallesinde yapılan maske ve sosyal mesafe denetimlerinde kurallara uymayan bazı iş yeri sahiplerine ceza uygulandı.