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Kritik kabine toplantısı başladı

Kritik kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'deki toplantıda yüz yüze eğitim, salgınla mücadele, Afganistan’daki gelişmeler ve göçmenlerin durumu olmak üzere kritik başlıkları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı saat 16.20'de başladı.

Toplantının ana gündemi yüz yüze eğitim başlarken salgın önlemleri olacak. Günlük vaka sayılarının yanısıra aşılamadaki son durum da değerlendirilecek, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgının seyrine ilişkin son durumla ilgili kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında yeni tedbirler de toplantıda değerlendirilecek.

Afganistan'daki gelişmeler ele alınacak

Toplantının gündemindeki bir diğer başlık da terörle mücadele olacak. Hem yurt içi hem sınır ötesi terör operasyonları ele alınacak.

Başta Afganistan olmak üzere iç ve dış gelişmeler de kabine toplantısında ele alınacak.

Afganistan'daki son durum ve tahliye sürecinin ardından yaşanan gelişmeler değerlendirilecek. Olası bir göç dalgasına karşı alınan tedbirler gözden geçirilecek.

Etiketler kabine kabine toplantısı recep tayyip erdoğan yüz yüze eğitim
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