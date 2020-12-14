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  3. 14 Aralık 2020 16:21

Kritik kabine toplantısı başladı! Masada yılbaşı ve kira düzenlemesi var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddeleri koronavirüsle mücadele ve kira düzenlemesiyle ilgili ayrıntılar olacak.

Kritik kabine toplantısı başladı! Masada yılbaşı ve kira düzenlemesi var
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 14 günlük tabloyla ilgili kabineye kapsamlı bir sunum yapacak.

Yılbaşı tatilinin hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile birleştirilip birleştirilmeyeceğinin konuşulacağı toplantıda, 4 Ocak 2021’de başlaması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmeler de yapılacak.

Bugünkü toplantıda ayrıca kira düzenlemesiyle ilgili detayların da paylaşılması bekleniyor.

Erdoğan'ın duyurduğu kira düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıktıErdoğan'ın duyurduğu kira düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıktı

 

 

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