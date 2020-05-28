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  3. 28 Mayıs 2020 21:49

Kritik sorunun cevabı belli oldu; Bu Hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre koronavrüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 15 ilde bu hafta sonu da devam edecek.

Kritik sorunun cevabı belli oldu; Bu Hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlaması önecesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek.

Kısılamanın olduğu 30 Mayıs Cumartesi, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile tatlı üretiminin yapıldığı iş yerleri açık olacak.

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