Kritik toplantı başladı! Yeni yasaklar için karar günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen cuma günü “Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız” açıklamasının ardından gözler Beştepe’deki toplantıya çevrildi.

ANA GÜNDEM MADDESİ YENİ KISITLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15:30'da başlayan kritik toplantıda ana gündem maddesi koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni önlemler ve kısıtlamalar.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GENİŞLİYOR MU?

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması beklenirken, hafta sonu sokağa çıkma yasağının genişletilmesi, yasağın bazı illerde hafta içi de uygulanması ve büyükşehirlerde seyahat kısıtlaması gibi yeni önlemlerin alınması bekleniyor.



65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan 3 saatlik sokak izninin de süresi kısalabilir.

Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.