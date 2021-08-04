Kritik toplantı bugün! Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Saat 16.30'da başlayacak toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Toplantıda salgındaki son durum değerlendirilecek. Son dönemde artan vaka sayıları masadaki konular arasında yer alacak.

Aşılama çalışmaları da Bilim Kurulu'nun en önemli konuları arasında yer alıyor. Aşılama hızının Kurban Bayramı'nın ardından artması sevindirici gelişme olarak göze çarpsa da toplumsal bağışıklık için yeterli düzeyde değil.

BAKAN KOCA: VAKA SAYILARI ARTIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı öncesi sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu.

Ülkece en büyük mücadelemiz şu an yangınlarla. Öte yandan, önünü almak zor değilse de, salgın hastalıkta vaka sayıları artış gösteriyor. Bizi çevreleyen şartlara karşı, birlikte elimizden geleni yapalım. Yüreklere su serpecek haberlere ihtiyacımız var.

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı

Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 243 oldu.

Covid-19 kaynaklı can kaybı verilerine göre, en son üç haneli rakam 3 Haziran'da görülmüş ve sayı 114 olmuştu. O tarihten bu yana ilk kez bugün can kaybı sayısı 100'ü geçerek 126 oldu.

AŞILAMA ORANI

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,42, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,67 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı miktarı, 41 milyon 225 bin 91'i birinci doz, 27 milyon 725 bin 135'i ikinci doz, 5 milyon 117 bin 285'i üçüncü doz olmak üzere 74 milyon 67 bin 511'e yükseldi.

Ülke genelinde, en az bir doz aşılananların oranı Bilecik'te yüzde 75 oldu ve bu ilin rengi haritada sarıdan maviye döndü. Yüzde 75'i geçen iller ise Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir olarak sıralanıyor.

En az bir doz aşısını yaptıranların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Iğdır, Ağrı ve Bayburt olarak kayda geçti.

BAKAN KOCA: AŞINIZI OLUN, TEDBİRLERE UYUN

Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli" ifadelerini kullandı.