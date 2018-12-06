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  3. 06 Aralık 2018 16:09

Kritik toplantı yarın Ankara'da yapılacak

Türkiye ABD Suriye Çalışma Grubu üçüncü toplantısı 7 Aralık Günü Ankara'da yapılacak.

Kritik toplantı yarın Ankara'da yapılacak
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ABD- Türkiye, Suriye Çalışma Grubu 3. Toplantısı yarın Ankara’da gerçekleştirilecek. Toplantıya ABD adına James Jeffrey katılacak.

Türkiye ve ABD arasında kurulan Suriye Çalışma Grubu'nun üçüncü toplantısının yarın Ankara’da gerçekleştirileceği açıklandı.

Dışişleri kaynakları, Türkiye ve ABD arasında Şubat ayında kurulan üç çalışma grubundan biri olan Suriye çalışma grubunun üçüncü toplantısını yarın Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Toplantı ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin Ankara ziyareti sırasında gerçekleştirilecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı Jeffrey'nin 4-14 Aralık tarihleri arasında Türkiye ve Ürdün'ü ziyaret edeceğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Jeffrey Türkiye'de Türk liderler ve üst düzey yetkililerle Suriye'de istikrar ve güvenliğin geliştirilmesi konularını ele alacak" denildi.

Jeffrey'nin ziyareti sırasında Türk yetkililerle çalışma grubu toplantısına katılacağı ve bu toplantıda Suriye'de devam eden krizle ilgili iki ülkenin güvenlik endişelerinin ele alınacağı belirtildi.

Yarınki toplantıda Menbiç yol haritası, ABD'nin Suriye'deki Kürt gruplar PYD/YPG ile işbirliği ve Ankara'nın bu işbirliğine yönelik itirazları ile Fırat'ın doğusunda atılabilecek olası adımların da ele alınması bekleniyor.

AA

toplantı , türkiye , abd , ankara
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