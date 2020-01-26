Kriz suyu da vurdu !

İğneden ipliğe gelen zamlarla iyice artan hayat pahalılığı, yurttaşı en temel harcamalarından içme suyunda dahi tasarrufa itti.

İstanbul Gazoz Su Şerbet İmal Edenler ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya’ya göre, ülke genelinde son bir yılda ambalajlı ve damacana suya gelen kuruşluk zamlar toplamda yüzde 65’i buldu. İstanbul’da 2018’de belirlenen son fiyat uyarlamasına göre 19 litrelik bir damacana suyun 9.5 TL olduğunu söyleyen Akkaya, bu fiyatlara 3-4 lira hizmet bedelinin de ayrıca eklendiği söyledi. Şu an en ucuz damacana 11 TL’den satılırken, bazı markalar 19 TL’ye kadar çıkıyor. 2020 Mart’ta gelmesi beklenen yeni bir tarifeyle bu fiyatlar yeniden artacak.

Türkiye Su Arıtmacıları Derneği Başkanı Gökhan Hiçdurmaz ise, hem daha ekonomik hem de sağlıklı bulunması sebebiyle arıtma cihazlarına talebin arttığını, satışlarının iki katına çıktığını söyledi.

DAHA EKONOMİK

4 kişilik bir ailenin haftada iki damacana su tükettiği düşünüldüğünde, yıllık masraf 1144-1976 TL arasında değişiyor. Yurttaş ise içme suyuna yıllık 2000 lirayı bulan harcama yapmaktansa, sağlıklı olduğuna dair belgeleri tam olan bir su arıtma cihazını 1800 TL’den alıp 7-8 sene kullanmayı seçiyor.

Hiçdurmaz, şehir şebeke suyunun 1000 litresi ortalama 5 TL iken, 19 litrelik damacana suya birkaç ton su parası birden ödendiğine dikkat çekti. “Hem ekonomik hem daha sağlıklı bulunması sebebiyle ülke genelindeki aylık satışlar son 3 yılda 30 bin adetten 60 bin adede çıktı” diyen Hiçdurmaz, “Türkiye’de halihazırda arıtma cihazı kullanan 2.5 milyon hane bulunuyor. Bu yıl bu sayının 3 milyonu bulmasını bekliyoruz” dedi. Talepteki bu artışın sektöre yönelen firma sayını da artırdığını aktaran Hiçdurmaz, şöyle konuştu:

“Biz de yalnızca İzmir’de faaliyet gösteren bir dernek iken, 7-8 ilde faaliyet gösterir olduk. İthal eden firmalar da artan taleple birlikte üretim yapmaya başladı. Bir de, yeraltı sularının pis olduğunu, belediyeler ne kadar temiz su ulaştırmaya çalışsa da, borulardan geçerek haneye ulaşan suların pis olduğunu gördü insanlar. Arıtma cihazı akan suyu anında temizliyor.”

‘ARITMA’ İÇİN BELGE SORUN

Su arıtma cihazlarına artan talep, tüketiciyi dolandıran ve sağlığını bozan cihazların satışını da artırdı. Türkiye Su Arıtmacıları Derneği Başkanı Gökhan Hiçdurmaz, ülke genelinde satılan arıtma cihazlarının, tahmini yüzde 80’inin gerekli belgelere sahip olmadığına dikkat çekti.

Hiçdurmaz, şu uyarılarda bulundu: “Sağlıklı bir su arıtma cihazı en az 1800 TL’den başlar. Ancak gerekli belgelere sahip olmayan, satış sonrası muhatap bulamayacağınız ürünler 1200 TL’ye satılabiliyor. Pazarlamacılar insanların kapısına gelip ürünü ne kadar anlatırsa anlatsınlar. Tüketici, ürünün güvenilir olup olmadığına dair şu üç belgeyi sormalı: Hizmet Yeterlilik Belgesi, Marka Tescil Belgesi ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi. Bunlar varsa ürün güvenilirdir. Bakanlıktaki testlerden geçmiş demektir. Tüketiciyi kandırma lüksü yoktur.”