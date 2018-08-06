Kronik hastaların elektrik faturasını devlet ödeyecek

Kronik hastalığı nedeniyle kullandığı cihaz yüzünden gelen yüksek elektrik faturasını ödeyemediği için elektriği kesilme noktasına gelen KOAH hastasının durumu sonrası hazırlanan yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. Düzenlemeyle birlikte cihaza bağlı kronik rahatsızlığı bulunan hastaların elektrik faturaları artık devlet tarafından karşılanacak.

400 PROJE ARASINDA YER ALIYORDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde geçtiğimiz Cuma günü açıklanan 400 proje arasında yer alan bir madde ile artık evde cihaza bağımlı hastalar elektrik faturası ödemeyecek.

100 GÜN İÇİNDE HAYATA GEÇİRİLECEK

Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın eylem planı arasında yer alan ve 100 gün içerisinde hayata geçirilmesi planlanan çalışma Türkiye'de sayıları binlerle ifade edilen ağır kronik hastalığı olan vatandaşları kapsıyor.

FATURALARI DEVLET KARŞILAYACAK

Düzenlemeyle birlikte kalp, akciğer, böbrek gibi kronik rahatsızlıklarından ötürü sürekli cihaza bağımlı bir şekilde hayatını sürdüren vatandaşların yaşadıkları evlere ait elektrik fatura bedelleri artık devlet tarafından karşılanacak.

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN HESABINA YATIRILACAK

Uygulama, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı ile birlikte koordineli bir şekilde yürütülecek. Çalışma kapsamında yüksek elektrik faturalarını ödemekte zorluk çeken cihaza bağlı hastaların bulunduğu hanelerin fatura bedelleri ilgili elektrik dağıtım şirketlerinin hesaplarına ödenecek.

KESİNTİLERE KARŞI GÜÇ KAYNAĞI

Ekim ayına kadar hayata geçirilmesi planlanan düzenleme sadece elektrik faturalarını da kapsamayacak. Sözkonusu hanelere fatura bedellerinin yanı sıra kesintisiz güç kaynağı da verilecek. Bu sayede olası elektrik kesintilerinde hastaların hayati risklerle karşı karşıya kalmasının da önüne geçilmiş olunacak.