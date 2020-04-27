Kuaförlerin ve berberlerin açılma tarihiyle ilgili ilk talep

Yeni tip korona virüs(Kovid-19) salgınına karşı kapatılan kuaförlerin ve berberlerin ne zaman açılacağına dair Ankara Ticaret Odası ve Artistik Kuaförler Derneği üyesi Hakan Kutlugün, mayısın ilk haftası çalışmaya hazırlandıklarını ifade etti. Öte yandan Kutlugün, sektörün beklentilerinin ve önerilerinin neler olduğunu Hürriyet'e anlattı.

Randevu sistemi ile çalışmak istediklerini, bunun için her türlü hazırlığın sürdüğünü belirten Kutlugün, “İçişleri Bakanlığı ve Bilim Kurulu’ndan izin istiyoruz. Mayısın ilk haftası çalışmaya hazırız” diyor.

MADDİ GELİR KAYGISI TÜM SEKTÖRÜN SORUNU

“Kuaförler, berberler ve güzellik salonları faaliyetlerinin, korona virüs salgını önlemleri kapsamında geçici olarak durdurulmasının üzerinden bir ayı aşkın zaman geçti. Maddi gelir kaygısı tüm sektörün sorunu ancak bu süreçte özellikle de esnaf odalarına kayıtlı olan ve günübirlik kazanılan para ile dükkânlarını çekip çeviren esnaf daha zor durumda kaldı. Şu an durumları iyi değil."

CADDE ÜZERİ İŞLETMELER KADEMELİ OLARAK AÇILMALI

Hayatın yavaş yavaş normale döndürülmesine yönelik atılacak olan adımı halka en çok hissettirecek sektörlerin başında kuaförler, berberler ve güzellik salonları geliyor. Sadece AVM’lerin açılmasından bahsediliyor. Hâlbuki cadde mağazaları da var. Onların da hizmete alınması gerekir. Cadde üzeri işletmelerin, kademeli olarak açılmalarına izin verilebilir. Diğer esnafa da moral olur.

ÇALIŞMA ALANLARI BİR BUÇUK METRE MESAFEDE OLACAK

Hakan Kutlugün, kontrollü ve randevu sistemi ile yapmayı planladıkları çalışmanın detaylarını ise şöyle aktarıyor:

* Salonun genel hijyeni ve gelen müşteriler için hijyen şartları.

* Müşteri ve personelin ateş ölçer kontrolü ile sağlık durumunun takibi.

* Çalışma alanlarının en az bir buçuk metre mesafede olması.

* Çalışanlar ve müşteriler için tek kullanımlık maske, eldiven tedariği.

* Her müşteri için tek kullanımlık penuar, siperlik servisi.

* Çalışma araçlarının (fön, fırça, tarak vs.) müşteri saçlarının yıkanması şartı ile kullanılması.

* Tüm alanların hava sirkülasyonunun sürekliliği.

* Tuvalet, bekleme alanları ve kasa alanına yönelik tedbirler.

* Personel dinlenme ve yemek alanlarının yeterliliği.

* İkaz, uyarı ve bilgilendirmeler.

HER 100 METREKAREYE ÜÇ MÜŞTERİ

Hakan Kutlugün’ün metrekareye göre mesafelerle ilgili tavsiyesi ise şöyle:

* 100 metrekare olan salon için üç müşteri.

* 200 metrekare salon için altı müşteri.

* 300 metrekare salon için dokuz müşteri.