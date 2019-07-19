Küçük çocuk, CHP'yi eleştiren vatandaşa böyle yanıt verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve izmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın 'çocuktan al haberi' notuyla paylaştığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada yayınlanan sokak röportajında bir vatandaşın sadece CHP'yi eleştirmesi, orada bulunan bir çocuğun tepkisine neden oldu.

Bir vatandaş yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelerin işçi çıkardığını ileri sürerek, CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Vatandaş, "Madem ekonomik kriz var işçileri neden çıkarıyorsunuz" diye sordu.

Vatandaşın sadece CHP'yi eleştirmesi, orada bulunan bir çocuğun tepkisine neden oldu.

Röportajı yapan muhabire "bir şey söyleyebilir miyim" diye yaklaşan çocuk, CHP'yi eleştiren vatandaşa, özelleştirilen şeker fabrikalarını ve tank palet fabrikasını hatırlatıp, "orada çıkarılan işçilere neden bir şey söylemiyorsun" diye sordu.

Tuncay Özkan'ın 'çocuktan al haberi' diye paylaştığı video sosyal medyada takdir topladı.