Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz martta açıkladığı ekonomi reform paketinde işaret ettiği vergi muafiyeti Meclis'e geliyor.

AK Parti, vergi muafiyeti de içeren 56 maddelik bir kanun teklifi hazırladı.Vergi Usül Kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi'nde önemli düzenlemeler içeren kanun teklifinde yaklaşık 900 bine yakın küçük esnafı yakından ilgilendiren önemli düzenlemeler var.

NTV'den Özgür Akbaş'ın haberine göre bu teklifin, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nde yer alıp yasa gerektiren düzenlemeler için hazırlandığı belirtiliyor.

İşte teklifte yer alan bazı maddeler:

-Cirosu 240 bin TL'nin altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak.

-Vergi muafiyeti yaklaşık 900 bin esnafı kapsıyor.

-Çiftçiye vergi indirimi geliyor. Tarımsal destekten vergi kesintisi yapılması çok eleştiri konusu yapılıyordu. Bu noktada da bir düzenleme var. Artık destekler vergiye tabi olmayacak vergi alınmayacak.

-İnternet üzerinden para kazananlara da kolaylık getiren bir düzenleme var. Özellikle YouTuber’lara vergi kolaylığı getiriliyor. Yayınladıkları videolardan reklam alarak para kazananlar vergi mükellefi haline geliyordu ve defter tutma zorunluluğunu vardı bu kaldırılıyor, vergi mükellefi olacaklar yine ama banka onlara yatan parayı doğrudan stopajını kesecek. Yani vergi sorumlusu banka olacak, kişinin özel hesabı üzerinden stopaj kesilecek.

-Meslek lisesi stajyerlerinin işveren üzerindeki yükü kaldırılıyor. Meslek liselerine ara elemana teşvik edilmesi uygulamasında sanat okullarında okuyanlar iş yerlerinde staj yapıyorlar ve 767 lira veriliyordu ve bu paranın üçte 1'ini işveren tarafından ödeniyordu artık bu düzenleme ile tamamını devlet ödeyecek ve rakamın bin liraya çıkarılması öngörülüyor. Kalfalıkla ilgili de lisedeki 9-10-11-12. sınıflar okuyup kalfalık yapanların aldığı rakam artılacak ve yeni düzenleme ile bu öğrencilerin aldıkları kalfalık parasının üçte ikisini işveren ödüyordu artık tamamını devlet ödeyecek.

-Geçici vergi beyannameleri 3 ayda bir yılda 4 kez veriliyordu burada bir değişikliğe gidiliyor yılda 4 kere değil 3 kez beyanname verilecek ve beyanname verme dönemleri de 1 ay erkene çekiliyor.