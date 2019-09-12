Küçükçekmece'de tekne yangını

Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde içinde iki kişi bulunan bir teknede bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken içinde bulunan baba ve oğul denize atlayarak kurtuldu.

Menekşe Deresi'nde karaya bağlı şekilde duran bir teknede saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre yangının çıkmasıyla patlamalar yaşandı. Bu sırada teknede bulunan baba ile oğlu denize atladı. Alevlerin yükselmesi üzerine vatandaşlar teknenin halatını keserek diğer teknelerden uzaklaştırdı. Tekne karşı sahile doğru sürüklenirken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, karadan müdahale edemedi. Bunun üzerine bir itfaiye eri cankurtaran botuna binerek, tekneyi karaya yaklaştırdı. İtfaiye ekipleri, yanan tekneyi karadan su sıkarak söndürdü. Sahilde olan vatandaşlar, teknenin yanışını izledi. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürülürken, tekne kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

