  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ''Kuduz köpek'' vakasında tahliye kararı

''Kuduz köpek'' vakasında tahliye kararı

''Kuduz köpek'' vakasında tahliye kararı
Güncelleme:

Şanlıurfa'da kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği Ankara'ya götüren Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı B.Ö.'nün tahliyesine karar verildi.

Şanlıurfa’daki bir barınakta kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği alıp Ankara'ya taşıyan ve tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı ve 'Köpekvelisi' hesabının sahibi B.Ö.B. tahliye edildi.

Ne olmuştu?

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki hastalıklı olduğu iddia edilen köpekleri Ankara’ya getiren 'Köpekvelisiii' kullanıcı adlı B.Ö. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlendi. Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Ö. ve M.S.D. hakkında Başsavcılık tarafından ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ ve ‘sahipli hayvana işkence’ suçundan 4’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ö. hakkında hazırlanan iddianamedeki ifadesinde köpekleri belediye yetkilileri tarafından verilen onayla sahiplendiğini, köpeklerin kuduz olsaydı böyle bir şeye izin verilmeyeceğini ifade etti. İddianame Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

 

DHA

Etiketler Şanlıurfa kuduz köpek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'si Erkan Avcı'dan olay itiraf Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'si Erkan Avcı'dan olay itiraf Konya'da genç kıza toplu ''çocuk'' tecavüzü Konya'da genç kıza toplu ''çocuk'' tecavüzü Marmara Denizi'nde farklı bir tür daha: Bu kez uçan balık yakalandı Marmara Denizi'nde farklı bir tür daha: Bu kez uçan balık yakalandı TikTok’ta çocuk istismarına gözaltı: Kuzenini dudağından öptürmüştü TikTok’ta çocuk istismarına gözaltı: Kuzenini dudağından öptürmüştü Survivor Turabi ''yastık dövüşü''nden çıktı Survivor Turabi ''yastık dövüşü''nden çıktı Emekli ve memurun temmuz zammı hesaplandı: En düşük maaş ne kadar olacak? Emekli ve memurun temmuz zammı hesaplandı: En düşük maaş ne kadar olacak? Damadın aile katliamı kamerada Damadın aile katliamı kamerada A Milli Takım'da kriz iddiaları sonrası Arda Güler'den ilk hamle A Milli Takım'da kriz iddiaları sonrası Arda Güler'den ilk hamle Survivor güzeli Nisa Bölükbaşı nişanlandı Survivor güzeli Nisa Bölükbaşı nişanlandı Milyonları teklif ettiler reddetti: Trabzonlu gencin paha biçilmez koleksiyonu Milyonları teklif ettiler reddetti: Trabzonlu gencin paha biçilmez koleksiyonu
İsmailağacı İsmail Hünerlice: ''Hz. Muhammed ile görüşmeye gittim, Hz. Ebubekir bana ''huh'' yaptı'' İsmailağacı İsmail Hünerlice: ''Hz. Muhammed ile görüşmeye gittim, Hz. Ebubekir bana ''huh'' yaptı'' 3 bin 500 yıllık mezardaki lahitten bir Simpsons çıktı 3 bin 500 yıllık mezardaki lahitten bir Simpsons çıktı