''Kuduz köpek'' vakasında tahliye kararı

Şanlıurfa'da kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği Ankara'ya götüren Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı B.Ö.'nün tahliyesine karar verildi.

Şanlıurfa’daki bir barınakta kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği alıp Ankara'ya taşıyan ve tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı ve 'Köpekvelisi' hesabının sahibi B.Ö.B. tahliye edildi.

Ne olmuştu?

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki hastalıklı olduğu iddia edilen köpekleri Ankara’ya getiren 'Köpekvelisiii' kullanıcı adlı B.Ö. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlendi. Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Ö. ve M.S.D. hakkında Başsavcılık tarafından ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ ve ‘sahipli hayvana işkence’ suçundan 4’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ö. hakkında hazırlanan iddianamedeki ifadesinde köpekleri belediye yetkilileri tarafından verilen onayla sahiplendiğini, köpeklerin kuduz olsaydı böyle bir şeye izin verilmeyeceğini ifade etti. İddianame Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DHA