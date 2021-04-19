Kulislerde dolaşan iddia! Tam kapanma tarihi belli oldu

Koronavirüs vakalarındaki kritik tablo devam ederken kulislerde Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olup olmayacağı konuşulmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarını artmasının ardından Bilim Kurulu'nun tam kapanma önerisini ksımen kabul edip 13 Nisan'da iki haftalık 'kısmi kapanma' kararı alındığını açıkladı.

Erdoğan, iki haftalık kısmı kapanmada beklenilen etki olmazsa daha kalıcı kararlar alınabileceğini de işaret etti.

DÜŞÜŞ YOK ARTIŞ DEVAM

Erdoğan'ın açıklamasına göre 27 Nisan'da sonra erecek 2 haftalık kısmı kapanma döneminde beklenilen düşüş yaşanmadığı gibi artışın da korkutucu boyutlara ulaşması AK Parti iktidarını endişelendirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması ve ardından haftasonu tatilinin gelmesi tam kapanma tarihinin öne çekilmesini gündeme getirdi.

KAPANMA TARİHİ NETLEŞİYOR

Odat TV'nin aldığı bilgilere göre tam kapanma tarihinin Ramazan bayramını da içine alacak şekilde 23 Nisan ila 17 Mayıs tarihlerinde olacağı iddia edildi. Tam kapanma kararında ve tarihinin öne çekilmesinde turizm gelirlerinin de belirleyici olduğu değerlendiriliyor.

İstanbul Valiliği pandemi gerekçesiyle kent genelindeki tüm eylem ve etkinlikleri 17 Mayıs'a kadar yasaklaması da dikkat çekti.

TURİZM GELİRLERİ ÖNEMLİ

Almanya ve ABD’nin Türkiye'ye yönelik Covid kaynaklı seyahat uyarılarının ardından, Rusya'nın da 15 Nisan - 1 Haziran tarihleri arasında uçuş yasağı başlatması turizmde moralleri bozdu.

Avrupa Birliği'nin de listeye katılması korkusu ve yaz tatilinin yüksek vakalarla seyretmesi endişesine karşılık Ramazan Bayramı'ndan dahi vazgeçmeye hazır olduğunu bildiren turizmcilerin isteğinin kabul görmesi bekleniyor...

TAM KAPANMA NEDİR?

Tam kapanma kısaca dışarıda olması zorunlu kişiler dışında herkesin evde bulunması adlandırılabilir. Örnek olarak öğrenci ve öğretmenlerin online eğitime geçmesi, uzaktan çalışma imkanı bulunan kişilerin evden çalışmaları gibi.

Tam kapanma kararı çıkması durumunda dışarıda olması zorunlu meslek grupları dışında herkesin evde bulunması gerekecek. Yani Pazar günleri uygulanan kısıtlamanın her güne çıkarılması olarak isimlendirilebilir.

Sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, fırınlar, bakkallar ve çalışmak durumunda olan kişiler yine kısıtlamadan muaf olacak.

Dışarıda çalışma durumu olmayan kişilerin tamamının evde bulunması ile tam kapanma gerçekleştirilebilecek.

Kısıtlamadan kimlerin muaf olacağı, hangi işletmelerin açık, hangilerinin kapalı olacağı ve tam kapanma kararının çıkıp çıkmayacağı ilk Kabine toplantısında netleşmiş olacak.

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