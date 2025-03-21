Kulislerden sızan olay iddia: ''İmamoğlu geçen ay gözaltına alınacaktı ama...''

Ankara kulislerinden aktardığı bilgilerle dikkat çeken gazeteci yazar Nuray Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk olarak Şubat ayında gözaltına alınmak istendiğini ancak "bazı isimlerin devreye girerek gözaltına engel olduğunu" öne sürdü.

Hakkında 6 soruşturma açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde ‘kent uzlaşısı’, ‘Gezi olayı’ ve ‘Medya A.Ş.’ üzerinden 3 soruşturma açılarak gözaltına alınmıştı.

Ankara kulislerinden aktardığı bilgilerle dikkat çeken Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltısı için Şubat ayında denendiğini ve bazı isimlerin gözaltıyı engellediğini yazdı.

Babacan’ın yazısındaki bölüm şöyle:

“Yerel seçimlerden hemen sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul ve Ekrem İmamoğlu üzerine planlar yaptığı konuşulmaya başlamıştı. O dönem AKP’de bunu fazla iddialı bulanlar, İmamoğlu’nun gözaltına alınması, İstanbul’a kayyum atanması gibi konular gündeme geldiğinde ‘Abartmayın, olay bu noktaya gelmez’ diyenler, bugün sus-pus…

Sonradan öğrendik ki; İmamoğlu’nun gözaltına alınması konusundaki ilk girişim, Şubat ayında yaşanmış. Bu konuda hazırlık yapıldığı duyulunca bazı isimlerin devreye girerek gözaltına engel olduğu aktarıldı.Bazı AKP’li kurmaylar tarafından bu, ‘bir operasyonu engellemek’ tadında anlatılırken, 19 Mart darbesi, partide birilerinin gücünün diğerlerinden fazla olduğunu da gösterdi!"

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