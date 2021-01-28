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  3. 28 Ocak 2021 19:20

Kullandığı minibüs derenin içinde bulunan şahıs aranıyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan ve kullandığı minibüs derenin içinde bulunan şahsı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kullandığı minibüs derenin içinde bulunan şahıs aranıyor
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Zeytinliova Mahallesindeki bir zeytin işletmesinde çalışan Özkan Atak'tan dün akşamdan bu yana haber alamayan yakınları, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler, 43 yaşındaki Atak'ın bulunması için çalışma başlattı.

Atak'ın kullandığı 16 ACJ 099 plakalı minibüsün mahalle yakınlarındaki Seyit Ahmet Deresi içinde olduğu tespit edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin iş makineleriyle çıkardığı minibüste kimsenin olmadığı belirlendi.

Arama kurtarma çalışmaları dere yatağı çevresinde yoğunlaşırken akıntıya kapılmış olabileceği değerlendirilen Özkan Atak'ın bulunması için su altı polis ekibinden yardım istendi.

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