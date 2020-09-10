Kullanıcılara Hızlı Ve Sınırsız İnternet

İnsan yaşamının her alanına giren ve hayatımızı ele geçiren internet hizmetlerini güvenli ve hızlı bir şekilde sağlamak adına Türkiye’de Ulaştırma Bakanlığı tarafından uydu işletmeciliğini devlet adına yürüten Türksat kuruldu, Kullanıcılara hızlı ve sınırsız internet hizmeti sağlanmasının yanında dijital yayın ile birlikte ev telefonu hizmeti de verilmeye başlandı.

Kesintisiz Ve Sürekli TV Yayını

Dijital yayın platformu ilk olarak Teledünya ismi ile yayın hayatına başladı ve Kablo Tv (kablo tv) adını alan yayın platformu halen 24 İl’de yayınlarını sürdürüyor. Film, belgesel, spor ve haber tutkunlarının takip ettiği onlarca yerli ve yabancı kanal dışında çocuk kanalları ile de tüm televizyon izleyicisinin tercihi olan yayın platformunun bu kadar hızlı şekilde abone sayısını arttırmasının ilk nedeni kesintisiz ve sürekli aynı kalitede ki yayın politikası. Ne yağan yağmur veya kar ne de çıkan rüzgâr ya da fırtına yayın akışını etkilemiyor bu rahatlık ve konfor sayesinde abone sayısı katlanarak artıyor.

Televizyon Şebekesi Üzerinden İnternet

Halen 24 il ile sınırlı yayın akışına sahip olan dijital televizyon şebekesi ve alt yapısının bulunduğu yerlerde ancak internet hizmeti sunulmakta. Televizyon hattına bağlanan modem ile internet hizmeti verilen aboneler eski ismi uydunet olan markanın hizmetini DOCSİS yazılımlı modem aracılığı ile sağlamakta. Televizyon şebekesi üzerinden telefon hattına gerek duymadan internet bağlantısı sağlanan sistem 2016 tarihinde ismini marka bilinirliği nedeni ile Kablonet internet olarak değiştirdi.

Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü

Fiber optik alt yapı sayesinde kullanıcılarına hızlı ve kesintisiz internet amacında ki internet sağlayıcısı adil kullanım kotasının kaldırılmasının ardından sınırsız ve kotasız onlarca farklı internet tercihi sunarak yüzde yüz müşteri memnuniyeti hedefini yakaladı. Mükemmel müşteri memnuniyeti başarı ödülü almaya hak kazanan internet sağlayıcısı 100 Mbps internet hızı alternatifi ile kullanıcılarına hızlı internet deneyimi sunmakta. Kablonet altyapı desteği sayesinde hedeflerine yürüyen internet sağlayıcısı aldığı başarı ödülünü Speedtest sitesinin internet hız ölçüm testlerinde Türkiye’nin en hızlı indirme hızına sahip firması seçilerek taçlandırdı.

“Bilgi ve başvuru için 0850 532 44 10 nolu telefonu arayabilir veya https://www.superkablonet.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.”