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''Külliye mutfağı'' paylaşımlarına jet yalanlama

''Külliye mutfağı'' paylaşımlarına jet yalanlama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada paylaşılan mutfak görüntüsünün Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne ait olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfağa ait olduğu' iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin Pakistanlı bir içerik üreticisi tarafından sosyal medya platformlarında, 'Suudi düğün yemeği büfesi' başlığıyla paylaşıldığı ve Türkiye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Görüntülerden alınan bir bölümün, ses eklenerek manipülasyon amaçlı kullanıldığı belirlenmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi. 

DHA

Etiketler iletişim başkanlığı dmm Dezenformasyonla Mücadele Merkezi külliye mutfağı
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