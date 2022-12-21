Külliye'de asgari ücret zirvesi: Erdoğan, Bakan Bilgin'le görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i, asgari ücret gündemiyle kabul etti.

Milyonların gözü kulağı asgari ücrette...

İşçi, işveren ve hükümet kesiminin katıldığı 3 toplantı yapıldı ancak yine de sonuç çıkmadı.

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretinin yarın açıklanacağını söylemişti.

Beştepe'de asgari ücret toplantısı

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak edilirken, konuyla ilgili Beştepe'de bir görüşme gerçekleştiriliyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti.

Görüşme saat 21.40'da başladı.