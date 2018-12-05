Kültür Bakanı İstanbul'da kaza yaptı

İstanbul'da bulunan Karadağ Kültür Bakanı Aleksandar Bogdanovic'in makam aracı, Beşiktaş'ta kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre, Bogdanovic'in aracının da yer aldığı konvoydaki kaza Barbaros Bulvarı'nda yaşandı. Bir koruma aracı, Bogdanovic'in içinde bulunduğu makam aracına arkadan çarptı. Kazada iki araçta da maddi hasar oluştu.

Karadağ Kültür Bakanı Bogdanovic ve beraberindeki kişi, kaza yapan makam aracıyla Beşiktaş'taki bir özel hastaneye götürüldü.

Bogdanovic ve beraberindeki kişinin tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.