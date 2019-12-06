Kültür Bakanlığı'ndan Real Madrid'e 12 milyon Euro

İspanya basını; Real Madrid ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın büyük bir sponsorluk anlaşmasına vardığını yazdı. Anlaşmaya göre Bakanlık, Türkiye’yi tanıtma kampanyası kapsamında Madrid kulübüne yıllık 12 milyon Euro ödeyecek. İspanyol ekibin antreman formalarında Türkiye yazılı görseller yer alacak.

Maç formaları için Fly Emirates ile 2022’ye kadar sezonluk 70 milyon Euro’luk bir anlaşması bulunan Real Madrid Avrupa’da en yüksek forma sponsorluğuna imza atmış durumda. Real Madrid’i 62 milyon Euro ile Manchester United, 55 milyon Euro ile Barcelona izliyor. Söz konusu anlaşmayla Real Madrid tarihinde ilk kez antreman formalarına reklam alıyor. Barcelona takımı da antreman formaları için bir Türk firması olan BEKO’yla 3 sezonluğuna 57 milyon Euroluk sponsorluk anlaşması imzalamıştı.