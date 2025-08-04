Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Telekom’la “Sinema Yollarda”

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Telekom ile sinema keyfi yollara çıktı; ilk durağı Nevşehir olan “Sinema Yollarda” 12 şehirde daha sinema severlerle buluşacak

Yaşamın her alanında teknolojiyi iyiliğe ve faydaya dönüştürmeye odaklanan Türk Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 5 Nisan – 9 Kasım tarihleri arasında düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında “Sinema Yollarda” projesini hayata geçirdi. 2 Ağustos’ta Nevşehir’den başlayan proje kapsamında, sinema tırı 12 şehri kapsayan bir rotayla 100 günü aşan bir programla Türkiye’nin birçok il ve ilçesini dolaşarak sinema keyfini yaşatacak.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, “İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla “Türkiye’ye Değer” katan öncü çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Türk Telekom olarak ana destekçisi olduğumuz Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında başlattığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdiğimiz ‘Sinema Yollarda’ projesini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu projeyle kültürel ve sanatsal etkinlikleri gündelik yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Sanat ve kültürü herkes için erişilebilir kılma vizyonumuz doğrultusunda benzer projeleri önümüzdeki dönemde de artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Sinema Yollarda projesiyle, sinema kültürünü şehir merkezlerinden kırsala, büyük kentlerden küçük beldelere kadar taşımayı hedefliyoruz. Sinemayı yalnızca bir eğlence aracı değil, aynı zamanda insanları buluşturan, ortak duyguda birleştiren güçlü bir iletişim dili olarak görüyoruz. Özellikle sinema salonlarına erişimi sınırlı bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın bu deneyime dahil olması, kültürel eşitlik açısından büyük önem taşıyor. Sinema artık sadece büyük şehirlerde değil; Türkiye’nin dört bir yanında, mahalle meydanlarında, belde sokaklarında da hayat buluyor.”

Türk Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Türkiye’nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında başlattığı “Sinema Yollarda” projesi ile sinemayı Türkiye’nin dört bir yanına taşıyor. Nevşehir’de gerçekleşen ilk gösterimle yola çıkan proje, sinemaseverlere açık hava sinema keyfi yaşattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde Türk Telekom’un ana destekleriyle hayata geçen “Sinema Yollarda” projesi ile 100 günden fazla süreyle 12 şehirde, çeşitli ilçe ve beldelerde farklı film seçkileriyle gösterimler düzenlenecek.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, “İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla "Türkiye’ye Değer" katan öncü çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Türk Telekom olarak ana destekçisi olduğumuz Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında başlattığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdiğimiz “Sinema Yollarda” projesini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Proje ile kültürel ve sanatsal etkinlikleri gündelik yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Sanat ve kültürü herkes için erişilebilir kılma vizyonumuz doğrultusunda benzer projeleri önümüzdeki dönemde de artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Sinema Yollarda projesiyle, sinema kültürünü şehir merkezlerinden kırsala, büyük kentlerden küçük beldelere kadar taşımayı hedefliyoruz. Kültürü ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırmak, sinemanın birleştirici gücünü her yaş grubuyla buluşturmak bizim için çok kıymetli. Çünkü biz sinemayı yalnızca bir eğlence aracı değil, aynı zamanda insanları buluşturan, ortak duyguda birleştiren güçlü bir iletişim dili olarak görüyoruz. Özellikle sinema salonlarına erişimi sınırlı bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın bu deneyime dahil olması, kültürel eşitlik açısından büyük önem taşıyor. Sinema Genel Müdürlüğü olarak sanatı vatandaşın ayağına götürüyoruz. Sinema artık sadece büyük şehirlerde değil; Türkiye’nin dört bir yanında, mahalle meydanlarında, belde sokaklarında da hayat buluyor.”

Sinema Yollarda Projesi programı:

2-10 Ağustos – Nevşehir

16 -24 Ağustos - Erzurum

30 Ağustos – 7 Eylül – Çanakkale

6-14 Eylül – Kayseri

13-21 Eylül – Gaziantep

20-28 Eylül – Ankara

27 Eylül – 5 Ekim – İstanbul

4-12 Ekim – Malatya

11-19 Ekim – Diyarbakır

18-26 Ekim - Mardin

25 Ekim – 2 Kasım – İzmir

1 -9 Kasım – Antalya