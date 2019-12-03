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  3. 03 Aralık 2019 09:26

Kum için Karadeniz'in akciğerlerini yok ettiler!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bulunan Borcam Madencilik AŞ’ye ait silis kumu ocağı tartışmalı bir ÇED süreci sonucu geçen yıl kapasite artırımına gitti.

Kum için Karadeniz'in akciğerlerini yok ettiler!
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Cumhuriyet gazetesinden Ali Ayaroğlu'nun haberine göre kimyasal atık iddialarıyla da gündeme gelen ocak, Alacaağzı Sahili’ni çamur gölüne çevirdi. Cevher ayrıştırma tesisi için Kandilli-Terzi köyü arasında binlerce ağacın kesildiğini söyleyen yurttaşlar, kurumuş ağaçların kesilmesinin bile cezalandırıldığı bölgede maden için binlerce ağacın kesilmesi için çıkan yasal izne tepki göstererek “Memleketin akciğeri kesiliyor, kimsenin sesi çıkmıyor” dediler. 

Borcam Madencilik’in maden için işletici firma olarak Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Ereğli, Zonguldak, Bartın Amasra bölgelerine kadar uzanan ormanlık bölgenin tamamını bu madeni çıkarmak için kiraladığı öne sürüldü. Borcam’ın, 08.07.2009 tarihinde bölge halkını yeterince bilgilendirmeden silis kumu ocağı ve silis kumu hazırlamak isteğiyle ÇED raporu aldığı belirtildi. 

Cumhuriyet

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