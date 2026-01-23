Kumar masasında görüntülenen MHP'li isim görevden alındı

Kumar masasında çekilen fotoğrafı yayınlanan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık parti yönetimi tarafından görevden alındı.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın Kıbrıs'ta bir otelde kumar masasında çekilen görüntüsü büyük tartışma yaratmış, Alıcık "itibar suikastı yapılıyor" demişti.

Tepki çeken sonrasında MHP harekete geçti ve Alıcık, MHP Aydın İl Başkanı görevinden alındı.

Alıcık açıklamasında şunları ifade etmişti:

"Bir program için gittiğimiz oteldi. Arkadaşlar aşağıda olduğunu söyleyince ben de yanlarına indim. O karede normalde başka arkadaşlarımız da var. Ancak sadece beni kesip paylaşmışlar. Bana itibar suikastı yapılıyor. Benim kumarla işim olmaz"