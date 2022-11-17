Kur korumalı mevduat frene bastı

Dövizin yatay seyri ile birlikte cazibesini kaybeden kur korumalı mevduat miktarında artış durma noktasına geldi. Geçen hafta artış miktarı 1 milyar liranın da altına geriledi.

Döviz kurlarındaki yatay seyir ve düşük faizle birlikte son haftalarda artış hızı azalan kur korumalı (KKM) mevduatta dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

BDDK verilerine göre, 11 Kasım haftasında KKM artış miktarı 982 milyon TL’de kaldı. Bu rakam, KKM’nin devreye alındığı 2021 yılı Aralık ayı sonundan bu yana en düşük haftalık artış olarak kayıtlara geçti.

KKM miktarı 11 Kasım itibarıyla 1 trilyon 474 milyar TL’ye ulaştı.

Döviz kurunun yatay seyretmesiyle birlikte KKM’de kur farkı ödemeleri de durma noktasına gelirken, birikimini KKM’de değerlendirenler sadece faiz ödemesi alıyor. Bu oran da son olarak 3 aylık vade için yüzde 3’ün de altına gerilemişti.

KKM’de birçok kişinin vade sonunda yenileme yapmak yerine alternatif araçlara yönelmeye başladığı belirtiliyor.