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Kuraklık haritası paylaşıldı: O ilimiz alarm veriyor

Kuraklık haritası paylaşıldı: O ilimiz alarm veriyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan kuraklık haritası, korkunç gerçeği gözler önüne serdi.

Bingöl Belediyesinden vatandaşlara kuraklık uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuraklık haritasını paylaşan belediye, kentin çok şiddetli kurak alarmı verdiğini duyurdu.

"ÖNLEM ALMALIYIZ"

Yapılan duyuruda tasarruf çağrısı yapan belediye, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuraklık haritası ilimiz için çok şiddetli kurak alarmı veriyor. İsrafın önlenmesi, bahçe sulamalarında içme suyunun kullanılmaması ve bireysel su tasarrufu hayati önem taşıyor. Yarın susuz kalmamak için birlikte önlem almalıyız" açıklamasında bulundu.

Etiketler Meteoroloji Felaket kurak kuraklık
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