Kur'an-ı Kerim'i yarışması birincisi eşine şiddetten dava!

Cumhuriyet’ten Ali Ayaraoğlu’nun haberine göre Funda A., Güneşli köyü imam hatibi olan eşi Fatih A. ile 1 yıl önce evlendi. Funda A. , henüz 5 aylık evli oldukları sırada 24 Ekim 2019 günü kendisini darp ettiği iddiasıyla jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu.

Eşinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Fatih A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı’nın yürüttüğü soruşturma sonrasında Fatih A. hakkında ‘eşi kasten yaralama’ suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ereğli Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Fatih A., eşiyle aralarında sadece itişme olduğunu söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

VÜCUDUNDAKİ MORLUKLARI GÖSTERDİ

Funda A. ise eşinin ağzını bezle kapatarak kendisini darp ettiğini anlattı. Funda A., mahkemeye eşinin kendisini darp ettikten sonra vücudunda oluştuğunu ileri sürdüğü morlukları gösteren fotoğrafları da mahkemeye delil olarak sundu. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Fatih A., TRT ekranlarında yayınlanan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda geçen haftaki bölümde birinci oldu. Eşini darp ettiği iddiasıyla yargılanan Fatih A.’ın programa çıkarılması Zonguldak’ta tepki çekti.



