''Kurasız hac'' ve ''özel hac'' turlarına ceza yağacak

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 'kurasız hac' ve 'özel hac' adı altında yapılan aldatıcı ve yanıltıcı reklamların durdurulması ve para cezası uygulanması yönünde karar verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızı, resmi prosedürler dışında 'özel hac vizesi' ve 'kurasız hac' gibi yanıltıcı vaatlerle mağdur eden firmalar Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu gündemine alınmıştır. Ülkemize tahsis edilen kontenjan dahilinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kura yöntemiyle belirlenen kişiler hac vizesi ile ibadetlerini ifa edebilmekteyken; 'kurasız hac' ve benzeri aldatıcı beyanlarla yapılan tanıtımlar neticesinde vatandaşlarımızın, hac vizesi yerine ticari vize veya turist vizesi gibi ibadet bölgelerine giriş imkanı tanımayan yollarla götürülmesi durumunda; hac ibadetinin yerine getirilememesi, konaklama ve ulaşım hizmetlerinden yararlanamama, sağlık hizmetlerinde mağduriyet ve hatta sınır dışı edilme gibi ciddi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde; hac vizesi bulunmayan vatandaşlar için kayıt dışı şekilde hac programı düzenleyen acenteler tarafından yapılan, 'hac ibadetinizi kura beklemeden yerine getirin', 'özel hac vizesi' ve 'kurasız hac' gibi aldatıcı içerikli tanıtımlara idari para cezası ve reklamları durdurma yaptırımı uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşlara uyarıda bulunularak, şu ifadelere yer verildi:

"Mağduriyet yaşamamak için; kurasız hac ve benzeri usulsüz vaatlere kesinlikle itibar etmeyiniz, yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi duyurularını esas alınız. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına; kurasız hac veya benzeri usulsüz yollarla hac ibadetinin yerine getirileceğine dair vaatlere itibar etmemeleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi duyuruları esas almaları büyük önem arz etmektedir. Ticaret Bakanlığımız, vatandaşlarımızın dini hassasiyetlerini istismar ederek mağduriyet oluşturmaya yönelik her türlü aldatıcı reklam ve tanıtımı titizlikle incelemeye ve gerekli idari yaptırımları uygulamaya kararlılıkla devam edecektir." (DHA)

 

 

