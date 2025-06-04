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Kurban Bayramı boyunca İstanbul'da mangal yapmak yasaklandı!

Kurban Bayramı boyunca İstanbul'da mangal yapmak yasaklandı!
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İstanbul Valisi Davut Gül, 6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı boyunca piknik ve mesire alanları dışında mangal yapmanın yasaklandığını duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı. 

İstanbul Valisi Gül'ün açıklamalarından önemli satır başları şöyle:

"Can kurtaranın olmadığı, denize girmenin yasak olduğu yerlerde denize girmek maalesef üzücü sonuçlara, boğulmalara yol açabiliyor. Bu anlamda özellikle çocuklarımıza sahip çıkalım. Bizler bu konuda da ilgili kurum ve kuruluşlarımızla tedbirlerimizi aldık.

Bayram süresince Sahil Güvenlik Komutanlığımız, 20 dalış timi, 35 kara timi, 5 yüzen unsur, 1 mobil radar, 1 helikopterle görev yapan toplam 473 personelimiz; Çatalca-Şile ile Silivri-Tuzla sahil hatlarında görev yapacak.

Kurban bayramlarında piknik ve mesire alanları dışında mangal yapmak yasaktı. Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimi bayram süresince daha da artacak. Aldığımız tüm tedbirler ve vatandaşın duyarlılığı ile bu bayramı da İstanbul huzur içinde geçirecek. İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur anlayışı ile canla başla çalışıyoruz. Suç ve suçlularla mücadelemiz devam ediyor. İlk başlığımız asayiş. Zaman zaman münferit suçlar olsa da bu geneli temsil etmiyor. Bu suçların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasıdır önemli olan. 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre 8 suç yüzde 9 azalmıştır. Mal varlığına karşı 9 suç yüzde 27'ye yakın azalmıştır."

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Etiketler mangal piknik istanbul İstanbul valisi davut gül
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