Kurban Bayramı öncesi şap alarmı: Hayvan pazarı kapatıldı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı 1 ay süreyle kapatıldı.
Kurban Bayramı öncesi denetimlerini artıran ekipler, Yenişehir ilçesi Tabakhane Mahallesi’nde şap hastalığı tespit etti. İlçe Tarım Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararıyla, ilçedeki hayvan pazarı 1 ay süreyle kapatıldı. Şap hastalığı tespit edilen mahalle karantina altına alınırken, mahallede bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların aşılanacağı kaydedildi. Bölgeye hayvanların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.
DHA
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