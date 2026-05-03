  Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan beklenen açıklama geldi

2026 Kurban Bayramı tatili planları yapan milyonlarca vatandaşın beklediği açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi! Arefe gününün Salı gününe denk gelmesiyle 9 günlük tatil umudu artarken, Bakan Ersoy turizm sektörünün beklentisini ve kararın alınacağı adresi netleştirdi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, tatilin süresine dair belirsizlik netleşmeye başlıyor. 2026 yılında bayram takviminin hafta ortasına denk gelmesiyle güçlenen "9 günlük tatil" beklentisine dair Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan ilk resmi değerlendirme geldi.

Aydın’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali açılışında basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Ersoy, tatil süresine ilişkin soruyu yanıtladı. Uzun süreli tatillerin turizm sektörü üzerindeki canlandırıcı etkisine dikkat çeken Ersoy, "9 günlük bir tatilin turizm sektörü açısından son derece olumlu yansımaları olur" dedi.

Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda hükümetin kararını işaret eden Bakan Ersoy, konunun Bakanlar Kurulu’nda değerlendirileceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar."

Gözler Kabine Toplantısında

2026 Kurban Bayramı takvimine göre; Arefe gününün Salı gününe gelmesiyle birlikte, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerini kapsayan 4,5 günlük resmi tatil süresi oluşuyor. Pazartesi gününün ve Arefe günü olan Salı sabahının idari izin kapsamına alınması durumunda tatil süresi, önceki ve sonraki hafta sonlarıyla birleşerek toplamda 9 güne çıkacak. Yarın gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tatil süresini resmen açıklaması bekleniyor.

