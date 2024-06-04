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Kurban Bayramı tatili 9 gün oluyor... Kabine toplantısı başladı

Kurban Bayramı tatili 9 gün oluyor... Kabine toplantısı başladı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı konusunun da netleşmesi bekleniyor.

28 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından bir yıl geride kaldı. Enerjiden savunmaya, ekonomiden tarıma kadar birçok alanda adımlar atıldı. Deprem bölgesinde yaraların sarılmasına yönelik çabalar da devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yılın değerlendirmesini kabine toplantısının ardından yapacak.

Kabine toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.00'da başladı. Toplantının tamamlanması ardından  Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak. 

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Beştepe'ye çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.

14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler arttı.

Ekonomik veriler değerlendirilecek

Beştepe'deki toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

Masada terörle mücadele ve 9'uncu Yargı Paketi de var

Kabinenin bir diğer önemli başlığı, terörle mücadele olacak.

Hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor.

Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da gündemde olacak.  

 

Etiketler kurban bayramı tatili tatil 9 gün kabine cumhurbaşkanlığı kabinesi
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