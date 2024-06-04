  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kurban Bayramı tatili 9 gün oluyor... Karar günü geldi

Kurban Bayramı tatili 9 gün oluyor... Karar günü geldi

Kurban Bayramı tatili 9 gün oluyor... Karar günü geldi
Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Ankara'da toplanacak. Toplantıda Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı konusunun da netleşmesi bekleniyor.

28 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından bir yıl geride kaldı. Enerjiden savunmaya, ekonomiden tarıma kadar birçok alanda adımlar atıldı. Deprem bölgesinde yaraların sarılmasına yönelik çabalar da devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yılın değerlendirmesini kabine toplantısının ardından yapacak.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Beştepe'ye çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.

14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler arttı.

Ekonomik veriler değerlendirilecek

Beştepe'deki toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

Masada terörle mücadele ve 9'uncu Yargı Paketi de var

Kabinenin bir diğer önemli başlığı, terörle mücadele olacak.

Hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor.

Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da gündemde olacak.  

 

Etiketler kurban bayramı tatili tatil 9 gün kabine cumhurbaşkanlığı kabinesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cehennemin dünyadaki kapısı açıldı: Dev yanardağ faaliyete geçti Cehennemin dünyadaki kapısı açıldı: Dev yanardağ faaliyete geçti Otomotiv devlerinden skandal ''hile'' itirafı: Milyonlarca aracın sevkiyatı durduruldu Otomotiv devlerinden skandal ''hile'' itirafı: Milyonlarca aracın sevkiyatı durduruldu Diyarbakır'da kayyum gerginliği: Polise taşla saldırdılar Diyarbakır'da kayyum gerginliği: Polise taşla saldırdılar Canlı yayında ''Meral Akşener AK Parti’ye katılacak'' Canlı yayında ''Meral Akşener AK Parti’ye katılacak'' Hadise'nin bikinili pozlarına beğeni yağdı Hadise'nin bikinili pozlarına beğeni yağdı DEM Partili milletvekillerinden oturma eylemi DEM Partili milletvekillerinden oturma eylemi Prof. Dr. Naci Görür yeni tehdidi açıkladı: ''Depremin öldüremediği insanları öldürürsünüz'' Prof. Dr. Naci Görür yeni tehdidi açıkladı: ''Depremin öldüremediği insanları öldürürsünüz'' Alkollü trafik canavarı ters yöne daldı, ortalık savaş yerine döndü Alkollü trafik canavarı ters yöne daldı, ortalık savaş yerine döndü Çakarlı araçlar trafikten men edilecek Çakarlı araçlar trafikten men edilecek Bir alkol grubuna daha zam geldi Bir alkol grubuna daha zam geldi