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  3. 11 Temmuz 2019 13:02

Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı?

Ramazan Bayramı'nın 9 güne uzamasının ardından şimdi de gözler 11 Ağustos'ta başlayacak olan Kurban Bayramı'na çevrildi. Hem turizm sektörü hem de çalışanlar Kurban Bayramı'nın 9 gün olup olmayacağını merakla bekliyor.

Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı?
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Kurban Bayramı bu yıl 11-12-13-14 Ağustos 2019 tarihinde kutlanacak.  Bu yıl bayram tatilinin 1. günü pazar gününe (resmi tatil) denk geldiği için bayram tatili hafta sonuna ek 3 gün daha sürecek. Arefe günü ise 10 Ağustos Cumartesi.

Hem turizmciler hem de vatandaşlar bayram tatilinin 15 Ağustos Perşembe ve 16 Ağustos Cuma'nın da eklenmesiyle birlikte 9 güne çıkarılmasını istiyor.

RAMAZAN BAYRAMI 9 GÜN OLMUŞTU

3- 6 Haziran tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı hükümetin aldığı karar sonrası 9 güne çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayıldıkları açıklanmıştı. )

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