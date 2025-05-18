Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bakan Ersoy'dan ilk açıklama
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Kurban Bayramı tatilini kaç gün olacağı merak edilirken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
Kurban Bayramı yaklaşırken ''Bayram tatili 9 güne uzatılacak mı?'' sorusu gündeme geldi. Arife günü 5 Haziran Perşembe, Kurban Bayramı ise 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılışını gerçekleştirdiği Manisa Müzesi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzama olasılığını da değerlendirdi.
Bakan Ersoy, ''Biz tabii ki 9 gün tatil olmasını istiyoruz, sektörün de isteği bu. Ama sadece bizim isteğimizle olmuyor. Verilecek kararı hep birlikte bekleyip göreceğiz" diye konuştu.
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