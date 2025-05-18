Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bakan Ersoy'dan ilk açıklama

Kurban Bayramı tatilini kaç gün olacağı merak edilirken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Kurban Bayramı yaklaşırken ''Bayram tatili 9 güne uzatılacak mı?'' sorusu gündeme geldi. Arife günü 5 Haziran Perşembe, Kurban Bayramı ise 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılışını gerçekleştirdiği Manisa Müzesi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzama olasılığını da değerlendirdi.

Bakan Ersoy, ''Biz tabii ki 9 gün tatil olmasını istiyoruz, sektörün de isteği bu. Ama sadece bizim isteğimizle olmuyor. Verilecek kararı hep birlikte bekleyip göreceğiz" diye konuştu.